Полуфиналист «Ролан Гаррос» назвал Сафина своим кумиром

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» итальянский теннисист Марко Чеккинато поделился впечатлениями от встречи с экс первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» назвал Сафина своим кумиром
  • Reuters

«Встреча с Маратом — особенный момент для меня. Сафин давно является для меня кумиром, поэтому пообщаться с ним — для меня нечто невероятное», — цитирует Чеккинато пресс-служба «Ролан Гаррос».

Чеккинато вышел в полуфинал турнира Большого шлема, где встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Сафин вместе с Евгением Кафельниковым выступает на местном Турнире легенд «Ролан Гаррос».

Ранее пресс-служба «Ролан Гаррос» сообщила, что два четвертьфинальных матча в мужском одиночном разряде перенесены из-за дождя.

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