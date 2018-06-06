ФХР продлила контракты с тренерами Брагиным и Браташом

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о продлении контрактов с российскими специалистами Валерием Брагиным и Олегом Браташом.

Как сообщает пресс-служба организации, соглашения со специалистам рассчитаны на два года с возможностью продления ещё на два.

Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодёжной сборной, а Браташ в том же качестве — с олимпийской.

Ранее ФХР объявила о заключении контракта с тренером Ильёй Воробьёвым.