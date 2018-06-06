ФХР продлила контракты с тренерами Брагиным и Браташом
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о продлении контрактов с российскими специалистами Валерием Брагиным и Олегом Браташом.
- © Joel Marklund
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба организации, соглашения со специалистам рассчитаны на два года с возможностью продления ещё на два.
Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодёжной сборной, а Браташ в том же качестве — с олимпийской.
Ранее ФХР объявила о заключении контракта с тренером Ильёй Воробьёвым.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube