ФХР продлила контракты с тренерами Брагиным и Браташом

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила о продлении контрактов с российскими специалистами Валерием Брагиным и Олегом Браташом.
ФХР продлила контракты с тренерами Брагиным и Браташом
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба организации, соглашения со специалистам рассчитаны на два года с возможностью продления ещё на два.

Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодёжной сборной, а Браташ в том же качестве — с олимпийской.

Ранее ФХР объявила о заключении контракта с тренером Ильёй Воробьёвым.

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