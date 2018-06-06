Саранск впервые примет чемпионат России по фигурному катанию
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Саранск впервые в истории примет чемпионат России.
Действующими чемпионами турнира, который прошёл в 2018 году в Санкт-Петербурге, являются Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Алина Загитова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв (танцы на льду).
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