Саранск впервые примет чемпионат России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Чемпионат России по фигурному катанию 2019 года пройдёт с 19 по 23 января в Саранске.
Саранск впервые примет чемпионат России по фигурному катанию
  • © Jin Yu
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Саранск впервые в истории примет чемпионат России.

Действующими чемпионами турнира, который прошёл в 2018 году в Санкт-Петербурге, являются Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Алина Загитова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв (танцы на льду).

Ранее Медведева рассказала о периоде взросления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить