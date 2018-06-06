СМИ: Кейн может пропустить первый матч ЧМ-2018 по футболу
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, тренерский штаб английской национальной команды желает поберечь форварда, который имеет небольшую травму голеностопа.
Отмечается, что повреждение не является серьёзным, однако тренеры не хотят рисковать его усугублением.
В первом матче группового этапа мирового первенства Англия сыграет с Тунисом.
Ранее Моуринью предположил, что сборная Англии опередит Бельгию и финиширует первой в группе на ЧМ-2018 по футболу.