СМИ: Кейн может пропустить первый матч ЧМ-2018 по футболу

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Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн может пропустить первый матч чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
СМИ: Кейн может пропустить первый матч ЧМ-2018 по футболу
  • © Salvio Calabrese
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, тренерский штаб английской национальной команды желает поберечь форварда, который имеет небольшую травму голеностопа.

Отмечается, что повреждение не является серьёзным, однако тренеры не хотят рисковать его усугублением.

В первом матче группового этапа мирового первенства Англия сыграет с Тунисом.

Ранее Моуринью предположил, что сборная Англии опередит Бельгию и финиширует первой в группе на ЧМ-2018 по футболу.

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