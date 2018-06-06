Российский боксёр Бивол проведёт бой с Чилембой 4 августа
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол проведёт бой с представителем Малави Айзеком Чилембой 4 августа в Атлантик-Сити.
- © Marcel Thomas
- globallookpress.com
Об этом сообщает глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
На профессиональном ринге Бивол одержал 13 побед в 13 поединках, Чилемба выиграл 25 боёв при пяти поражениях и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.
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