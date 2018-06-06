Российский боксёр Бивол проведёт бой с Чилембой 4 августа

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол проведёт бой с представителем Малави Айзеком Чилембой 4 августа в Атлантик-Сити.
Российский боксёр Бивол проведёт бой с Чилембой 4 августа
  • © Marcel Thomas
  • globallookpress.com

Об этом сообщает глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

На профессиональном ринге Бивол одержал 13 побед в 13 поединках, Чилемба выиграл 25 боёв при пяти поражениях и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

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