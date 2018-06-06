Российский боксёр Бивол проведёт бой с Чилембой 4 августа

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол проведёт бой с представителем Малави Айзеком Чилембой 4 августа в Атлантик-Сити.

© Marcel Thomas

globallookpress.com

Об этом сообщает глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. На профессиональном ринге Бивол одержал 13 побед в 13 поединках, Чилемба выиграл 25 боёв при пяти поражениях и двух ничьих. Ранее сообщалось, что Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.