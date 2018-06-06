Мугуруса поделилась ожиданиями от матча с Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» с россиянкой Марией Шараповой.

«Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против неё какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи. Не считаю себя фавориткой», — приводит слова Мугурусы World Tennis USA.

Она отметила, что ожидается очень интересный матч, как это обычно бывает в четвертьфинале. По словам испанки, Шарапова играла великолепно.

«Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана», — добавила Мугуруса.

В прошлом Шарапова встречалась с испанской теннисисткой три раза и побеждала во всех этих матчах.

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос».