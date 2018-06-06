Путин рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2018 по футболу
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«Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная», — приводит слова Путина Медиакорпорация Китая.
Президент отметил, что могут быть и другие претенденты, однако победит сильнейший.
Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Путин рассказал, сколько времени ежедневно занимается спортом.