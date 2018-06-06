Путин рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин поделился мнением о том, какие национальные сборные являются главными претендентами на победу в чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная», — приводит слова Путина Медиакорпорация Китая.

Президент отметил, что могут быть и другие претенденты, однако победит сильнейший.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Путин рассказал, сколько времени ежедневно занимается спортом.