«Спартак» может обжаловать решение УЕФА о запрете продажи билетов на три выездных еврокубковых матча

«Спартак» рассмотрит возможность подачи апелляции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете продажи билетов на три выездных еврокубковых матча из-за поведения фанатов красно-белых в Бильбао во время поединка 1/16 финала минувшего розыгрыша Лиги Европы с местным «Атлетиком».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что «Спартак» запросил у УЕФА обоснование вынесенного организацией решения, и после его изучения будет рассмотрен вопрос об обжаловании.

Также московский клуб призвал собственных болельщиков соблюдать правила поведения во время спортивных соревнований на стадионах, а также за их пределами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с французским защитником Самуэлем Жиго.