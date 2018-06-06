«Спартак» может обжаловать решение УЕФА о запрете продажи билетов на три выездных еврокубковых матча
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что «Спартак» запросил у УЕФА обоснование вынесенного организацией решения, и после его изучения будет рассмотрен вопрос об обжаловании.
Также московский клуб призвал собственных болельщиков соблюдать правила поведения во время спортивных соревнований на стадионах, а также за их пределами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с французским защитником Самуэлем Жиго.