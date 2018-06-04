«Спартак» объявил о переходе футболиста Жиго

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Московский «Спартак» подписал контракт с французским защитником Самуэлем Жиго.
«Спартак» объявил о переходе футболиста Жиго
  • Самуэль Жиго
  • globallookpress.com
  • © Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года.

В прошедшем сезоне Жиго провёл 40 матчей в чемпионате Бельгии за «Гент».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит бельгийскому «Генту» €8 млн за переход защитника Жиго.

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