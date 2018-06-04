«Спартак» объявил о переходе футболиста Жиго
- Самуэль Жиго
- globallookpress.com
- © Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года.
⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 июня 2018 г.
📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖигоpic.twitter.com/b5kj5x7if7
В прошедшем сезоне Жиго провёл 40 матчей в чемпионате Бельгии за «Гент».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит бельгийскому «Генту» €8 млн за переход защитника Жиго.