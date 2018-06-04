«Спартак» объявил о переходе футболиста Жиго

⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.



📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖигоpic.twitter.com/b5kj5x7if7