СМИ: «Спартак» заплатит бельгийскому «Генту» €8 млн за переход защитника Жиго
Французский защитник бельгийского клуба «Гент» Самуэль Жиго перейдёт в московский «Спартак».
«Спартак» заплатит за футболиста €8 млн, сообщает «Чемпионат». Жиго согласовал четырёхлетний контракт с российским клубом.
Для объявления трансфера ему необходимо пройти медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» ведёт переговоры с грозненским «Ахматом» по трансферу полузащитника Антона Швеца.
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