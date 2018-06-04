СМИ: «Спартак» заплатит бельгийскому «Генту» €8 млн за переход защитника Жиго

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Французский защитник бельгийского клуба «Гент» Самуэль Жиго перейдёт в московский «Спартак».

«Спартак» заплатит за футболиста €8 млн, сообщает «Чемпионат». Жиго согласовал четырёхлетний контракт с российским клубом.

Для объявления трансфера ему необходимо пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» ведёт переговоры с грозненским «Ахматом» по трансферу полузащитника Антона Швеца.

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