Экс-первая ракетка мира Джокович сенсационно проиграл итальянцу Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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В четвертьфинале соревнований бывший лидер мирового рейтинга, получивший от организаторов 20-й номер посева, в четырёх сетах проиграл представителю Италии Марко Чеккинато со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).
Следующим соперником Чеккинато, занимающего 72-е место в мировом рейтинге и впервые в карьере пробившегося в полуфинал турнира серии Большого шлема, станет представитель Австрии Доминик Тим.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».