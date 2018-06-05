Экс-первая ракетка мира Джокович сенсационно проиграл итальянцу Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Сербский теннисист Новак Джокович не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит во Франции.
Экс-первая ракетка мира Джокович сенсационно проиграл итальянцу Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • © Panoramic
  • globallookpress.com

В четвертьфинале соревнований бывший лидер мирового рейтинга, получивший от организаторов 20-й номер посева, в четырёх сетах проиграл представителю Италии Марко Чеккинато со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).

Следующим соперником Чеккинато, занимающего 72-е место в мировом рейтинге и впервые в карьере пробившегося в полуфинал турнира серии Большого шлема, станет представитель Австрии Доминик Тим.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».

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