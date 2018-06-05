Лихштайнер заявил, что рад стать футболистом «Арсенала»

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Швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер прокомментировал свой переход в лондонский «Арсенал».
Лихштайнер заявил, что рад стать футболистом «Арсенала»
  • © Официальный сайт ФК "Арсенал"

«Очень рад стать частью «Арсенала». Я приехал в Лондон из «Ювентуса», чтобы принять новый вызов и делать великие вещи с великим клубом», — приводит слова Лихтштайнера пресс-служба команды.

Он отметил, что ему прежде не доводилось играть против «Арсенала», но он наблюдал за игрой команды под руководством Арсена Венгера.

«Теперь у команды новый путь, и Арсен больше не главный тренер. Всё будет в новинку, поэтому для каждого новый сезон станет серьёзным испытанием», — добавил 34-летний швейцарец.

Ранее стало известно, что Лихтштайнер перешёл в «Арсенал» на правах свободного агента.

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