Лихштайнер заявил, что рад стать футболистом «Арсенала»

Швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер прокомментировал свой переход в лондонский «Арсенал».

«Очень рад стать частью «Арсенала». Я приехал в Лондон из «Ювентуса», чтобы принять новый вызов и делать великие вещи с великим клубом», — приводит слова Лихтштайнера пресс-служба команды.

Он отметил, что ему прежде не доводилось играть против «Арсенала», но он наблюдал за игрой команды под руководством Арсена Венгера.

«Теперь у команды новый путь, и Арсен больше не главный тренер. Всё будет в новинку, поэтому для каждого новый сезон станет серьёзным испытанием», — добавил 34-летний швейцарец.

Ранее стало известно, что Лихтштайнер перешёл в «Арсенал» на правах свободного агента.