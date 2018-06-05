Кержаков оценил арену в Краснодаре

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков в беседе с изданием «Газета.Ru» назвал лучший стадион, на котором ему приходилось играть.

«Краснодар», однозначно. А ещё я очень рад, что сыграл на новом стадионе в Питере в матче с «Тереком», пусть и несколько минут, но я всё-таки этого дождался», — заявил он.

По его словам, понятно, что были «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Маракана» в Рио-де-Жанейро, но если говорить о лучшем, то это арена в Краснодаре.

«По инфраструктуре, по начинке, по тому, что сделано для футболистов, — идеальный стадион», — добавил Кержаков.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов».