Кержаков оценил арену в Краснодаре
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«Краснодар», однозначно. А ещё я очень рад, что сыграл на новом стадионе в Питере в матче с «Тереком», пусть и несколько минут, но я всё-таки этого дождался», — заявил он.
По его словам, понятно, что были «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Маракана» в Рио-де-Жанейро, но если говорить о лучшем, то это арена в Краснодаре.
«По инфраструктуре, по начинке, по тому, что сделано для футболистов, — идеальный стадион», — добавил Кержаков.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов».