Хоккейный тренер Витолиньш рассказал о своём будущем после ухода из СКА и сборной России

Бывший тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш рассказал о своём будущем после ухода из национальной команды и санкт-петербургского СКА.

«Когда мы со СКА завершили сезон, то практически во всех клубах с тренерами определились. Я вёл переговоры с «Авангардом», но Омск выбрал в итоге другого кандидата. Больше никаких предложений не было», — приводит слова Витолиньша Sport24.

Он отметил, что рассматривал варианты не только в Континентальной хоккейной лиге, но и в европейских чемпионатах.

«Я сам живу в Швейцарии, здесь тоже интересовался работой. Но когда я освободился, в NLA шёл финал, а все остальные клубы подписали контракты с тренерами. На протяжении сезона слышал, что в нескольких командах была неопределённость с наставниками, но в плей-офф они выступили хорошо, и все вопросы сразу снялись. КХЛ мне очень интересна, там много команд, да и привычно мне в этой лиге. На данный момент хотелось бы поработать в КХЛ», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ХК «Барыс» назначил Андрея Скабелку главным тренером команды.