Тренер «Вашингтона»: у нас есть возможность сотворить нечто особенное

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о победе над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждёт самая сложная игра, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своём льду. Впрочем, мы не боимся этого», — приводит слова Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, «Вашингтон» показал свои умения хорошо играть на выезде.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.