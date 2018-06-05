Тренер «Вашингтона»: у нас есть возможность сотворить нечто особенное

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о победе над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Тренер «Вашингтона»: у нас есть возможность сотворить нечто особенное
  • Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц
  • globallookpress.com

«У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждёт самая сложная игра, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своём льду. Впрочем, мы не боимся этого», — приводит слова Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, «Вашингтон» показал свои умения хорошо играть на выезде.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

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