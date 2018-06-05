Тренер «Вашингтона»: у нас есть возможность сотворить нечто особенное
- Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц
- globallookpress.com
«У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждёт самая сложная игра, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своём льду. Впрочем, мы не боимся этого», — приводит слова Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По его словам, «Вашингтон» показал свои умения хорошо играть на выезде.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.