Сломавший ногу на ОИ-2018 сноубордист Олюнин перенесёт ещё одну операцию

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Российский сноубордист Николай Олюнин, который получил перелом ноги на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, перенесёт ещё одну операцию в Германии.

Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

«После Кореи я проходил реабилитацию в Красноярске. Мои ощущения всегда были тревожными, так как я чувствовал нестабильность в колене и голени на протяжении всего времени… Я принял решение улететь в Германию на осмотр к одним из лучших специалистов», — написал Олюнин.

Он отметил, что в Германии было принято решение о проведении повторной операции.

«Нога в отвратительном состоянии. Нужно весь металл вытащить из голени и вставить туда кость, которую возьмут из моего таза. Коленный сустав также нестабилен, нужно немедленно исправлять», — добавил Олюнин.

Ранее американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ.

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