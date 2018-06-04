В «Краснодаре» недовольны переходом футболиста Жиго в «Спартак»

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал переход защитника Самуэля Жиго в московский «Спартак».

«Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше — зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».

Президент «Краснодара» отметил, что лично летал в Бельгию и общался с футболистом и его агентом. По его словам, стороны были близки к завершению сделки.

«И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение», — подчеркнул Хашиг.

Он добавил, что краснодарский клуб удивлён таким уровнем уважения к нему со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе футболиста Жиго.

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