«Локомотив» продлил контракт с футболистом Фарфаном

Московский «Локомотив» продлил контракт с нападающим команды Джефферсоном Фарфаном.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с перуанцем рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». В 32 матчах он забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018.