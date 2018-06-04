«Локомотив» продлил контракт с футболистом Фарфаном

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Московский «Локомотив» продлил контракт с нападающим команды Джефферсоном Фарфаном.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с перуанцем рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». В 32 матчах он забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018.

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