Уильямс прокомментировала снятие с турнира «Ролан Гаррос»
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«К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии невозможно играть», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.
Она отметила, что 3 июня в парном матче она перепробовала разные средства, но они не помогли.
«Я крайне разочарована. Я отдала слишком много времени ради этого, вместо того чтобы провести его со своей семьёй», — добавила Уильямс.
Ранее сообщалось, что Уильямс снялась с турнира «Ролан Гаррос».