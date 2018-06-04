Уильямс прокомментировала снятие с турнира «Ролан Гаррос»

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Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила снятие с турнира «Ролан Гаррос», в 1/8 финала которого она должна была встретиться с россиянкой Марией Шараповой.
Уильямс прокомментировала снятие с турнира «Ролан Гаррос»
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

«К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии невозможно играть», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Она отметила, что 3 июня в парном матче она перепробовала разные средства, но они не помогли.

«Я крайне разочарована. Я отдала слишком много времени ради этого, вместо того чтобы провести его со своей семьёй», — добавила Уильямс.

Ранее сообщалось, что Уильямс снялась с турнира «Ролан Гаррос».

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