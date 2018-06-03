Драчёв прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе ограничение организации в правах.

«Исполком IBU принял полурешение. Они и не отказали нам в восстановлении, и не дают возможности избираться нам в правление IBU. Это не очень здорово, но это не самое худшее решение, которое могло быть», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что на собрании правления СБР будет обсуждаться вопрос, что ещё можно предпринять для решения проблемы.

«Всё будет нормально. Главное, чтобы всех наших спортсменов допустили», — добавил глава СБР.

Ранее Виктор Майгуров рассказал, почему исполком IBU не восстановил в правах СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить