Драчёв прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе ограничение организации в правах.

«Исполком IBU принял полурешение. Они и не отказали нам в восстановлении, и не дают возможности избираться нам в правление IBU. Это не очень здорово, но это не самое худшее решение, которое могло быть», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что на собрании правления СБР будет обсуждаться вопрос, что ещё можно предпринять для решения проблемы.

«Всё будет нормально. Главное, чтобы всех наших спортсменов допустили», — добавил глава СБР.

Ранее Виктор Майгуров рассказал, почему исполком IBU не восстановил в правах СБР.