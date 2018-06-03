Майгуров рассказал, почему исполком IBU не восстановил в правах СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров рассказал, почему исполком организации оставил в силе решение ограничить в правах Союз биатлонистов России (СБР).

«В исполкоме IBU мнения разделились поровну. Дело в том, что не все члены IBU считают, что допинговая история в отношении России закончена, и, соответственно, не исключают ситуации, что могут быть названы ещё какие-то имена. Но все надеются, что до конгресса IBU ситуация прояснится», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Он отметил, что именно это стало основным препятствием для восстановления в правах СБР на прошедшем заседании исполкома IBU.

«На конгрессе для восстановления статуса в нашу пользу должно быть 50% голосов плюс один. Как только статус СБР будет восстановлен, мы подадим заявки на те или иные позиции в IBU», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России.