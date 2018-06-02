Моуринью заявил, что ещё не готов к работе со сборной

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ещё недостаточно устал от клубного футбола, чтобы возглавить национальную сборную.

«Устал ли я от клубного футбола? Вовсе нет! Я по-прежнему хочу играть каждую неделю и каждый день тренировать игроков. Меня по-прежнему это мотивирует. Более того, я бы сказал, что даже отдалился от той усталости, которая была у меня ещё несколько лет назад», — приводит слова Моуринью GQ.

В качестве главного тренера 55-летний специалист работал в таких клубах, как португальские «Бенфика», «Униан Лейриа», «Порту», лондонский «Челси», миланский «Интер» и мадридский «Реал». С 2016 года Моуринью руководит «Манчестер Юнайтед».

Ранее Моуринью назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года.