Моуринью назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, какие из команд являются фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Такие игроки, как Лионель Месси и Криштиану Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге. Поэтому я думаю, что Аргентина и Португалия могут преуспеть», — приводит слова Моуринью GQ.

Он отметил, что сборная Бразилии также входит в число фаворитов предстоящего турнира.

«Они способны играть очень хорошо с точки зрения тактики и обороны. При это у них всё ещё есть этот бразильский талант. Среди европейский команд стоит выделить Испанию, которая очень сильно провела квалификацию. В их составе хорошие опытные игроки сочетаются с качественными футболистами», — подытожил португальский специалист.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

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