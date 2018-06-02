Моуринью назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, какие из команд являются фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Такие игроки, как Лионель Месси и Криштиану Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге. Поэтому я думаю, что Аргентина и Португалия могут преуспеть», — приводит слова Моуринью GQ.

Он отметил, что сборная Бразилии также входит в число фаворитов предстоящего турнира.

«Они способны играть очень хорошо с точки зрения тактики и обороны. При это у них всё ещё есть этот бразильский талант. Среди европейский команд стоит выделить Испанию, которая очень сильно провела квалификацию. В их составе хорошие опытные игроки сочетаются с качественными футболистами», — подытожил португальский специалист.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

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