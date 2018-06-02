Футболист Натхо официально ушёл из ЦСКА

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Полузащитник Бибрас Натхо официально объявил об уходе из московского ЦСКА.

«Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за всё!» — написал Натхо в своём Instagram.

В составе ЦСКА Натхо провёл четыре года и стал чемпионом России по футболу сезона-2015/16.

На данный момент израильтянин находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бибрас Натхо не договорился с клубом Российской футбольной премьер-лиги ЦСКА по новому контракту.

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