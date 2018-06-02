Российский теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Люку Пуя в матче третьего круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

Хачанов победил в трёх партиях со счётом 6:3, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. 

Россиянин повторил свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции — в прошлом году он также пробился в 1/8 финала турнира.

В 1/8 финала Хачанов встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Ранее матч третьего круга «Ролан Гаррос» между российским теннисистом Кареном Хачановым и французом Люкой Пуем был прерван из-за дождя.

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