Китайский шахматист Лижэнь снялся с турнира в Ставангере из-за перелома ноги

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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в норвежском Ставангере.

Причиной такого решения стал перелом ноги, полученный при езде на велосипеде, сообщает официальный сайт турнира.

«Дин Лижэнь снялся с турнира. Его операция прошла хорошо, но ему потребуется время на восстановление, и он не может продолжать играть в турнире», — заявляет пресс-служба турнира.

Лижэнь набрал 1,5 очка в трёх партиях на турнире в Ставангере, его результаты не будут учитываться в турнирной таблице, но пойдут в зачёт рейтинга.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин победил представителя Франции Максима Вашье-Лаграва в четвёртом туре супертурнира в норвежском Ставангере.

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