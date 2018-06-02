Китайский шахматист Лижэнь снялся с турнира в Ставангере из-за перелома ноги

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в норвежском Ставангере.

Причиной такого решения стал перелом ноги, полученный при езде на велосипеде, сообщает официальный сайт турнира.

«Дин Лижэнь снялся с турнира. Его операция прошла хорошо, но ему потребуется время на восстановление, и он не может продолжать играть в турнире», — заявляет пресс-служба турнира.

Лижэнь набрал 1,5 очка в трёх партиях на турнире в Ставангере, его результаты не будут учитываться в турнирной таблице, но пойдут в зачёт рейтинга.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин победил представителя Франции Максима Вашье-Лаграва в четвёртом туре супертурнира в норвежском Ставангере.