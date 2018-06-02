Американская футболистка отказалась играть за сборную США из-за нежелания надевать майку с символикой ЛГБТ

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Футболистка Джаелен Хинкл отказалась выступать за сборную США из-за нежелания надевать игровую форму с символикой ЛГБТ-сообществ.

Хинкл была вызвана в национальную команду на матчи со сборными Швеции и Норвегии в июне 2017 года. В этих матчах номера на игровых майках были радужными в честь месяца гордости ЛГБТ-сообщества. Хинкл отказалась от выступления за сборную, однако официальная причина не была названа.

Спортсменка заявила, что не может выступать с символикой ЛГБТ из-за религиозных убеждений. 

«Я чувствовала осуждение внутри меня, что мне придётся носить это», — приводит слова Хинкл BBC

Во время следующего матча за клуб «Норт Каролина Кураж» после этого заявления спортсменка была освистана.

Ранее британские СМИ сообщили, что российские фанаты якобы выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

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