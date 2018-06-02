Пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Всё, что я говорил или имел в виду в прошлом, остаётся при себе — спорт должен быть свободен от допинга и политики. Я с нетерпением смотрю в будущее. Я хотел бы поделиться своими знаниями и опытом в области плавания», — приводит слова Вятчанина SwimSwam.

Вятчанин в составе сборной России стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также он является четырёхкратным чемпионом Европы и четырёхкратным призёром чемпионата мира. В 2015 году россиянин начал выступать в составе сборной Сербии. После пропуска ОИ-2016 он перешёл в состав национальной команды США. 

Ранее трёхкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Станислав Донец объявил о завершении спортивной карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить