Пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении карьеры

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Всё, что я говорил или имел в виду в прошлом, остаётся при себе — спорт должен быть свободен от допинга и политики. Я с нетерпением смотрю в будущее. Я хотел бы поделиться своими знаниями и опытом в области плавания», — приводит слова Вятчанина SwimSwam.

Вятчанин в составе сборной России стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также он является четырёхкратным чемпионом Европы и четырёхкратным призёром чемпионата мира. В 2015 году россиянин начал выступать в составе сборной Сербии. После пропуска ОИ-2016 он перешёл в состав национальной команды США.

Ранее трёхкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Станислав Донец объявил о завершении спортивной карьеры.