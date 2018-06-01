СМИ: Зидан и Блан являются претендентами на пост главного тренера «Челси»

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Французы Зинедин Зидан и Лоран Блан являются претендентами на пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в списке возможных кандидатов на пост рулевого английской команды также числится Авраам Грант, который ранее возглавлял коллектив.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от идеи приглашения Маурицио Сарри из-за инцидента с Роберто Манчини.

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