СМИ: Зидан и Блан являются претендентами на пост главного тренера «Челси»

Французы Зинедин Зидан и Лоран Блан являются претендентами на пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в списке возможных кандидатов на пост рулевого английской команды также числится Авраам Грант, который ранее возглавлял коллектив.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от идеи приглашения Маурицио Сарри из-за инцидента с Роберто Манчини.