СМИ: Зидан и Блан являются претендентами на пост главного тренера «Челси»
Французы Зинедин Зидан и Лоран Блан являются претендентами на пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в списке возможных кандидатов на пост рулевого английской команды также числится Авраам Грант, который ранее возглавлял коллектив.
Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от идеи приглашения Маурицио Сарри из-за инцидента с Роберто Манчини.
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