Футболист колумбийского клуба был убит при выяснении отношений

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Нападающий клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда, который выступает в футбольной премьер-лиге Колумбии, убит 1 июня в городе Кали.

Об этом сообщает Universal.

По информации издания, преступление было совершено в доме игрока «Толуки» Кристиана Борхи.

Неизвестный преступник пришёл на вечеринку игроков, чтобы выяснить отношения с Пеньярандой из-за девушки. Отмечается, что он достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.

Кроме того, был ранен и доставлен в больницу полузащитник «Кортулуа» Эссьен Искьердо.

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