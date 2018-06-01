Футболист колумбийского клуба был убит при выяснении отношений
Об этом сообщает Universal.
По информации издания, преступление было совершено в доме игрока «Толуки» Кристиана Борхи.
Неизвестный преступник пришёл на вечеринку игроков, чтобы выяснить отношения с Пеньярандой из-за девушки. Отмечается, что он достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.
Кроме того, был ранен и доставлен в больницу полузащитник «Кортулуа» Эссьен Искьердо.
Ранее сообщалось, что полиция Германии советует футбольным фанатам не ехать на ЧМ-2018 в Россию.