СМИ: Бывший тренер ФК «Спартак» может возглавить «Реал»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить мадридский «Реал».

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, агент датчанина Байрам Тутумлу подтвердил, что контактировал с представителями испанского клуба. Отмечается, что они подтвердили заинтересованность в подписании контракта с 53-летним специалистом.

Лаудруп выступал за «Реал» в период с 1994 по 1996 год. С 2008 по 2009 год он работал в «Спартаке» в качестве тренера.

Ранее Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала».

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