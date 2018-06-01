СМИ: Бывший тренер ФК «Спартак» может возглавить «Реал»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить мадридский «Реал».

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, агент датчанина Байрам Тутумлу подтвердил, что контактировал с представителями испанского клуба. Отмечается, что они подтвердили заинтересованность в подписании контракта с 53-летним специалистом.

Лаудруп выступал за «Реал» в период с 1994 по 1996 год. С 2008 по 2009 год он работал в «Спартаке» в качестве тренера.

Ранее Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала».