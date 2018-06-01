СМИ: Бывший тренер ФК «Спартак» может возглавить «Реал»
Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, агент датчанина Байрам Тутумлу подтвердил, что контактировал с представителями испанского клуба. Отмечается, что они подтвердили заинтересованность в подписании контракта с 53-летним специалистом.
Лаудруп выступал за «Реал» в период с 1994 по 1996 год. С 2008 по 2009 год он работал в «Спартаке» в качестве тренера.
Ранее Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала».