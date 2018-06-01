СМИ: Абрамович готов продать «Челси» за £1,17 млрд

Короткая ссылка
Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович намерен выручить £1,17 млрд в случае продажи клуба.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Абрамович является единственным владельцем «Челси», с момента покупки клуба в 2003 году он вложил в команду более £1 млрд. 

Российский миллиардер, которому 20 мая было отказано в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Теперь он может находиться в Англии шесть месяцев в году, при этом получив разрешение властей для продолжения бизнеса.

В связи с этими затруднениями Абрамович может продать «Челси», при этом полностью окупив свои расходы на команду.

Ранее сообщалось, что Абрамович продолжит управление «Челси» в обычном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить