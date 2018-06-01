СМИ: Абрамович готов продать «Челси» за £1,17 млрд

Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович намерен выручить £1,17 млрд в случае продажи клуба.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Абрамович является единственным владельцем «Челси», с момента покупки клуба в 2003 году он вложил в команду более £1 млрд.

Российский миллиардер, которому 20 мая было отказано в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Теперь он может находиться в Англии шесть месяцев в году, при этом получив разрешение властей для продолжения бизнеса.

В связи с этими затруднениями Абрамович может продать «Челси», при этом полностью окупив свои расходы на команду.

Ранее сообщалось, что Абрамович продолжит управление «Челси» в обычном режиме.