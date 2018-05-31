СМИ: Абрамович продолжит управление «Челси» в обычном режиме

Короткая ссылка
Решение руководства лондонского футбольного клуба «Челси» о заморозке проекта строительства нового стадиона было инициировано владельцем команды Романом Абрамовичем.

Об этом сообщает Sky Sports.

Российский миллиардер, которому 20 мая было отказано в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Теперь он может находиться в Англии шесть месяцев в году, при этом получив разрешение властей для продолжения бизнеса.

По информации издания, несмотря на это, Абрамович остаётся полностью привержен «Челси» и намерен продолжать управление лондонским клубом в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что «Челси» заморозил планы строительства нового стадиона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить