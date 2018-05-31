СМИ: Абрамович продолжит управление «Челси» в обычном режиме
Об этом сообщает Sky Sports.
Российский миллиардер, которому 20 мая было отказано в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Теперь он может находиться в Англии шесть месяцев в году, при этом получив разрешение властей для продолжения бизнеса.
По информации издания, несмотря на это, Абрамович остаётся полностью привержен «Челси» и намерен продолжать управление лондонским клубом в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что «Челси» заморозил планы строительства нового стадиона.