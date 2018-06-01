Шлеменко оказался легче Силвы в преддверии поединка на M-1 Challenge 93

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и бразилец Бруно Силва прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.

Как сообщает ТАСС, Шлеменко показал вес в 83,65 кг, а его соперник не уложился в лимит весовой категории до 84 кг. Вес Силвы составил 84,4 кг. Поединок состоится 1 июня в Челябинске. Ранее сообщилось, что Шлеменко планирует провести последний бой в Bellator осенью.