Шлеменко оказался легче Силвы в преддверии поединка на M-1 Challenge 93

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и бразилец Бруно Силва прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.

Как сообщает ТАСС, Шлеменко показал вес в 83,65 кг, а его соперник не уложился в лимит весовой категории до 84 кг. Вес Силвы составил 84,4 кг.

Поединок состоится 1 июня в Челябинске.

Ранее сообщилось, что Шлеменко планирует провести последний бой в Bellator осенью.

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