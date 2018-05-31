Президент ПБК ЦСКА рассказал, хочет ли найти новую звезду для команды

Президент московского профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, хочет ли найти новую звезду для команды.

«Неправильно ставить такую задачу. Здесь 80 детей. У них ещё много времени впереди, целый пласт жизни. Мы хотим укрепить любовь к баскетболу, заинтересовать этой игрой, чтобы их друзья и знакомые тоже присоединились потом. Если кто-то через несколько лет наденет майку ЦСКА, то это здорово. А если нет, то ничего страшного», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом RT.

Как ранее заявил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, ему хочется, чтобы популярность баскетбола в стране не зависела от результатов сборной или кино.