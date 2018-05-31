Президент ПБК ЦСКА рассказал, хочет ли найти новую звезду для команды

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Президент московского профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, хочет ли найти новую звезду для команды.

«Неправильно ставить такую задачу. Здесь 80 детей. У них ещё много времени впереди, целый пласт жизни. Мы хотим укрепить любовь к баскетболу, заинтересовать этой игрой, чтобы их друзья и знакомые тоже присоединились потом. Если кто-то через несколько лет наденет майку ЦСКА, то это здорово. А если нет, то ничего страшного», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом RT.

Как ранее заявил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, ему хочется, чтобы популярность баскетбола в стране не зависела от результатов сборной или кино.

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