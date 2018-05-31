Венгер заявил, что хочет возглавить большой клуб с амбициями
«Какую команду хочу возглавить? Большой клуб с амбициями. Хочу, чтобы болельщики говорили: «Сегодня играет моя команда. Возможно, я увижу что-то особенное», — приводит слова Венгера beIN Sports.
Специалист отметил, что не знает, когда сможет вернуться к тренерской работе.
«Я стою перед пустой страницей и должен написать следующую главу. Не очень умею просто наслаждаться жизнью и лежать на пляже. Завидую друзьям, которые способны на это. Мне быстро становится скучно, потому что существует зависимость, которую я создал», — добавил Венгер.
Ранее сообщалось, что Венгер может продолжить карьеру в Японии.