Венгер заявил, что хочет возглавить большой клуб с амбициями

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что хочет быстрее вернуться к работе наставника.

«Какую команду хочу возглавить? Большой клуб с амбициями. Хочу, чтобы болельщики говорили: «Сегодня играет моя команда. Возможно, я увижу что-то особенное», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Специалист отметил, что не знает, когда сможет вернуться к тренерской работе.

«Я стою перед пустой страницей и должен написать следующую главу. Не очень умею просто наслаждаться жизнью и лежать на пляже. Завидую друзьям, которые способны на это. Мне быстро становится скучно, потому что существует зависимость, которую я создал», — добавил Венгер.

Ранее сообщалось, что Венгер может продолжить карьеру в Японии.

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