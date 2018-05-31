СМИ: ФК «Амкар» может переехать в другой город

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Пермский «Амкар» до старта нового сезона в Российской футбольной премьер-лиге может переехать в другой город.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, речь идёт о Нижнем Новгороде и Калининграде.

Отмечается, что «Амкар» получил лицензию на участие в чемпионате России в следующем сезоне, но средств на содержание команды недостаточно.

Таким образом, клуб может быть продан, а его владельцем станет одна из российских нефтяных компаний.

Сумма сделки оценивается в 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Ростов» получил лицензию от Российского футбольного союза на участие в чемпионате России в следующем сезоне.

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