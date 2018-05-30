«Ростов» получил лицензию от РФС на участие в чемпионате России в следующем сезоне

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила апелляцию «Ростова» на получение лицензии на сезон-2018/19.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Заседание комиссии состоялось 30 мая.

По информации ТАСС, отказ «Ростову» в лицензировании был связан с техническими вопросами, которые руководство клуба намеревалось решить до подачи апелляции.

Ранее сообщалось, что «Амкар» получил лицензию от РФС для участия в чемпионате России.