«Ростов» получил лицензию от РФС на участие в чемпионате России в следующем сезоне

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Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила апелляцию «Ростова» на получение лицензии на сезон-2018/19.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Заседание комиссии состоялось 30 мая.

По информации ТАСС, отказ «Ростову» в лицензировании был связан с техническими вопросами, которые руководство клуба намеревалось решить до подачи апелляции.

Ранее сообщалось, что «Амкар» получил лицензию от РФС для участия в чемпионате России.

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