«Амкар» получил лицензию от РФС для участия в чемпионате России
Пермский «Амкар» получил лицензию от Российского футбольного союза (РФС) для участия в чемпионате России в сезоне-2018/19.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
30 мая в Москве состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по лицензированию футбольных клубов.
Ранее сообщалось, что «Амкар» подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в РФПЛ в сезоне-2018/19.
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