«Амкар» получил лицензию от РФС для участия в чемпионате России

Короткая ссылка
Пермский «Амкар» получил лицензию от Российского футбольного союза (РФС) для участия в чемпионате России в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

30 мая в Москве состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по лицензированию футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что «Амкар» подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить