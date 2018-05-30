«Амкар» получил лицензию от РФС для участия в чемпионате России

Пермский «Амкар» получил лицензию от Российского футбольного союза (РФС) для участия в чемпионате России в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. 30 мая в Москве состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по лицензированию футбольных клубов. Ранее сообщалось, что «Амкар» подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в РФПЛ в сезоне-2018/19.