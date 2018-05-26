«Амкар» подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в РФПЛ в сезоне-2018/19

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Руководство пермского «Амкара» подало апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Амкара» Игоря Резвухина.

Он отметил, что не будет ничего комментировать до 30 мая.

«Амкар» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России, обыграв в стыковых матчах «Тамбов», однако из-за финансовых проблем на получил лицензию на участие в турнире в следующем сезоне.

Ранее президент «Амкара» прокомментировал информацию о возможном отказе клуба от выступления в РФПЛ.

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