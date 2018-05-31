Роналду обратился к Зидану после его ухода с поста тренера «Реала»

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обратился к главному тренеру команды Зинедину Зидану после того, как тот объявил о своём уходе.
Роналду обратился к Зидану после его ухода с поста тренера «Реала»
  • © Global Look Press

«Я горжусь, что был твоим игроком. Мистер, большое вам спасибо», — написал Роналду в Instagram.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» выиграл чемпионат Испании, а также три раза подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее Зидан рассказал о причинах ухода из «Реала».

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