Экс-футболист «Челси» Лэмпард возглавил футбольный клуб «Дерби Каунти»

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Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером клуба «Дерби Каунти», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Лэмпард сменил на этом посту Гари Роуэтта, покинувшего команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2017/18 «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и пробился в плей-офф за выход в Премьер-лигу, где уступил «Фулхэму».

Лэмпард известен своими выступлениями за такие клубы, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Футболист в составе сборной Англии провёл 106 матчей и забил 29 мячей.

Ранее бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри, выступающий за команду второго дивизиона чемпионата Англии «Астон Вилла», сообщил, что намерен получить тренерскую лицензию.

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