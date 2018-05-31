Экс-футболист «Челси» Лэмпард возглавил футбольный клуб «Дерби Каунти»
Лэмпард сменил на этом посту Гари Роуэтта, покинувшего команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Frank unveils our new home kit! 😍#WelcomeFrankpic.twitter.com/vEWHzJHFhN— Derby County (@dcfcofficial) 31 мая 2018 г.
В сезоне-2017/18 «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и пробился в плей-офф за выход в Премьер-лигу, где уступил «Фулхэму».
Лэмпард известен своими выступлениями за такие клубы, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Футболист в составе сборной Англии провёл 106 матчей и забил 29 мячей.
Ранее бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри, выступающий за команду второго дивизиона чемпионата Англии «Астон Вилла», сообщил, что намерен получить тренерскую лицензию.