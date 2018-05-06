Экс-капитан «Челси» Терри намерен получить тренерскую лицензию
«Мне довелось играть под руководством хороших тренеров. Они многому меня научили. Я перенял от них, что стоит делать, а что нет. Тренерское ремесло — это то, чего я хочу», — приводит слова Терри Daily Mail.
Он отметил, что было бы обидно, если бы игроки его поколения, такие как Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард, не стали тренерами, чтобы передать свой опыт и знания другим футболистам.
«Летом я получу лицензию А и буду готов тренировать. Вне зависимости от того, решу я завершить карьеру или нет, я буду готов начать тренировать», — добавил защитник «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что Джеррард стал главным тренером «Рейнджерс».