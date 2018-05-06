Экс-капитан «Челси» Терри намерен получить тренерскую лицензию

Бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри, выступающий за команду второго дивизиона чемпионата Англии «Астон Вилла», сообщил, что намерен получить тренерскую лицензию.

«Мне довелось играть под руководством хороших тренеров. Они многому меня научили. Я перенял от них, что стоит делать, а что нет. Тренерское ремесло — это то, чего я хочу», — приводит слова Терри Daily Mail.

Он отметил, что было бы обидно, если бы игроки его поколения, такие как Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард, не стали тренерами, чтобы передать свой опыт и знания другим футболистам.

«Летом я получу лицензию А и буду готов тренировать. Вне зависимости от того, решу я завершить карьеру или нет, я буду готов начать тренировать», — добавил защитник «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Джеррард стал главным тренером «Рейнджерс».