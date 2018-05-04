«Рейнджерс» официально объявил о назначении Джеррарда главным тренером
Шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил о назначении известного в прошлом английского футболиста Стивена Джеррарда главным тренером команды.
Контракт англичанина рассчитан на четыре года.
The former @LFC and @England captain will join the club this summer on a four-year deal.— Rangers Football Club (@RangersFC) 4 мая 2018 г.
Full story: https://t.co/Bb3VhalvZFpic.twitter.com/SaVwbeQchR
После окончания карьеры футболиста Джеррард возглавлял юношескую команду «Ливерпуля».
Ранее СМИ сообщали, что Джеррард станет главным тренером «Рейнджерс».
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