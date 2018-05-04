«Рейнджерс» официально объявил о назначении Джеррарда главным тренером

Короткая ссылка
Шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил о назначении известного в прошлом английского футболиста Стивена Джеррарда главным тренером команды.

Контракт англичанина рассчитан на четыре года.

После окончания карьеры футболиста Джеррард возглавлял юношескую команду «Ливерпуля».

Ранее СМИ сообщали, что Джеррард станет главным тренером «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных