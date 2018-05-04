«Рейнджерс» официально объявил о назначении Джеррарда главным тренером

Шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил о назначении известного в прошлом английского футболиста Стивена Джеррарда главным тренером команды.

Контракт англичанина рассчитан на четыре года.

После окончания карьеры футболиста Джеррард возглавлял юношескую команду «Ливерпуля».

Ранее СМИ сообщали, что Джеррард станет главным тренером «Рейнджерс».