СМИ: Джеррард станет главным тренером «Рейнджерс»

Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля», в прошлом известный английский футболист Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским клубом «Рейнджерс».

Срок действия контракта Джеррарда с шотландским клубом составляет три года, сообщает Sky Sports. Помогать ему в новом клубе будет Гари Макаллистер.

За три тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подтвердил, что провёл переговоры с шотландским «Рейнджерс».