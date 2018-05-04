СМИ: Джеррард станет главным тренером «Рейнджерс»
Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля», в прошлом известный английский футболист Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским клубом «Рейнджерс».
Срок действия контракта Джеррарда с шотландским клубом составляет три года, сообщает Sky Sports. Помогать ему в новом клубе будет Гари Макаллистер.
За три тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подтвердил, что провёл переговоры с шотландским «Рейнджерс».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube