Джеррард подтвердил, что провёл переговоры о работе в «Рейнджерс»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подтвердил, что провёл переговоры с шотландским «Рейнджерс».

«Да, это правда, я провёл предварительные переговоры. Интерес есть, но всё прояснится через пару дней. Думаю, в четверг», — приводит слова Джеррарда The Guardian.

После завершения карьеры футболиста Джеррард возглавил юношескую команду «Ливерпуля».

Ранее СМИ сообщали, что Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс».