Джеррард подтвердил, что провёл переговоры о работе в «Рейнджерс»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подтвердил, что провёл переговоры с шотландским «Рейнджерс».
«Да, это правда, я провёл предварительные переговоры. Интерес есть, но всё прояснится через пару дней. Думаю, в четверг», — приводит слова Джеррарда The Guardian.
После завершения карьеры футболиста Джеррард возглавил юношескую команду «Ливерпуля».
Ранее СМИ сообщали, что Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс».
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