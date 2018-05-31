Теннисистка Веснина объяснила, почему на «Ролан Гаррос» выступала в паре без Макаровой

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Российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему она выступала без Екатерины Макаровой на Открытом чемпионате Франции в парном разряде.

«От меня мало что зависело. Мы были в подвешенном состоянии из-за состояния здоровья Кати. Было непонятно, выступит она на «Ролан Гаррос» или нет. Мы снялись с турнира в Риме в последний момент, и я не смогла поменять Катю на другую напарницу. Там, в Риме, был дедлайн подачи заявки на «Ролан Гаррос». Так что, всё случилось очень не вовремя», — сказала Веснина в эфире Eurosport.

Она отметила, что решение было не из лёгких. Веснина добавила,  что в паре с Макаровой будут принимать участие в турнирах на травяных покрытиях ради попадания на итоговый турнир в Сингапуре.

Ранее российско-латвийская пара Елена Веснина — Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

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