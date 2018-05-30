Веснина и Остапенко уступили в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос» в парном разряде
Веснина с Остапенко уступили румынке Соране Кырсте и испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Во втором круге Кырстя и Соррибес-Тормо встретятся с россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Люси Шафаржовой.
Ранее россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Стрыцовой в матче второго круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».