Веснина и Остапенко уступили в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российско-латвийская пара Елена Веснина — Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Веснина с Остапенко уступили румынке Соране Кырсте и испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Во втором круге Кырстя и Соррибес-Тормо встретятся с россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Люси Шафаржовой.

Ранее россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Стрыцовой в матче второго круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».