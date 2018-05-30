Терри покинет «Астон Виллу» по окончании контракта с клубом

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Бирмингемский клуб «Астон Вилла» объявил, что защитник Джон Терри покинет команду по истечении контракта с ним.

«Мы хотим выразить нашу искреннюю благодарность Терри за те усилия и профессионализм, которые он проявил в минувшем сезоне. Джон — настоящий лидер, очень популярный и влиятельный в раздевалке. Мы надеемся, что он с любовью будет вспоминать время в клубе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

37-летний Терри перешёл в «Астон Виллу» из лондонского «Челси», за который выступал на протяжении 22 лет. В минувшем сезоне Терри принял участие в 36 матчах за клуб из Бирмингема и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Терри намерен получить тренерскую лицензию.

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