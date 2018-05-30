Олимпийский чемпион Широков подписал контракт с ХК «Авангард»

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Олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России Сергей Широков подписал контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».
Олимпийский чемпион Широков подписал контракт с ХК «Авангард»
  • © Global Look Press

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что контракт с нападающим, ранее выступавшим за санкт-петербургский СКА, рассчитан на два года.

«Мы долго вели переговоры о возвращении Сергея в Омск. После личной встречи с председателем совета директоров Александром Крыловым Широков увидел, как решительно настроено руководство клуба проводить качественные изменения ради побед команды, узнал, какой собирается состав и какие тренеры будут работать в клубе», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Он отметил, что переход Широкова в команду добавит ей атакующей мощи и поможет молодым хоккеистам проявить себя.

В прошедшем сезоне Широков забросил 20 шайб и сделал 25 результативных передач в 58 матчах за СКА.

Ранее сообщалось, что Орсаг назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Слован».

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